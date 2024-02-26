Пропавшую в Новосибирске 15-летнюю школьницу нашли живой в Подмосковье

Как сообщал Life.ru, школьница из Новосибирска пропала при крайне странных обстоятельствах. 19 февраля девочка неожиданно сменила причёску в салоне красоты, после чего около 17:00 ушла из своего дома в Заельцовском районе. Примерно через два часа подростка заметили в чёрной медицинской маске и с рюкзаком недалеко от станции метро "Площадь им. Ленина". Далее её след оборвался. Известно, что школьница живёт с мамой и братом, ранее она не сбегала из дома и не стояла на учёте в полиции. Следователи СК организовали розыск девочки в рамках возбуждённого уголовного дела.