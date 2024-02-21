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21 февраля, 10:15

Сменила причёску и скрылась под маской: Школьница из Новосибирска пропала при странных обстоятельствах

В Новосибирске ищут 15-летнюю школьницу, пропавшую при странных обстоятельствах

В Новосибирске уже третий день ищут 15-летнюю школьницу, пропавшую при крайне странных обстоятельствах. По данным SHOT, 19 февраля Ульяна неожиданно сменила причёску в салоне красоты, после чего около 17:00 ушла из своего дома в Заельцовском районе. Примерно через два часа подростка заметили в чёрной медицинской маске и с рюкзаком недалеко от станции метро "Площадь им. Ленина". Далее её след оборвался.

Известно, что школьница живёт с мамой и братом, ранее она не сбегала из дома и не стояла на учёте в полиции. Поисками девочки занимаются волонтёры и полицейские. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Всех, кто обладает информацией о местонахождении подростка, просят обращаться на горячую линию поискового отряда "Лиза алерт" или по номеру 112.

Школьница из Новосибирска пропала при странных обстоятельствах. Фото © VK / Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области

Школьница из Новосибирска пропала при странных обстоятельствах. Фото © VK / Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области

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Напомним, тем временем в Магадане разыскивают шестилетнюю девочку. Оказалось, что ребёнка могли вывезти из Мариуполя под другим именем, когда её дом разрушился в результате обстрела.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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