Девочка из Махачкалы совершила "турне" по Кавказу, пока её искали всем Дагестаном В Дагестане нашли пропавшую школьницу, которая ушла из дома 5 дней назад 18 февраля, 09:36 В Дагестане нашли пропавшую школьницу, которая ушла из дома 5 дней назад. Обложка © Shutterstock

В Дагестане нашли живой пропавшую 15-летнюю девочку из Махачкалы Айшат А., её поиски велись пять дней после того, как она сама ушла из дома. О счастливом финале истории рассказала руководитель пресс-службы регионального МВД Гаяна Гариева.

"Разыскиваемая с 13 февраля 15-летняя жительница Махачкалы А. Айшат найдена вечером (17 февраля) пэпээсниками Дербентского горотдела. Девочка успела побывать в нескольких районах республики, выехать в Грозный и вновь вернуться в Дербент, где и была найдена полицейскими ППС", — уточнила чиновница.

Сейчас полиции предстоит выяснить причины, по которым девочка ушла из дома и не выходила на связь.

Ранее сообщалось, что в Магадане разыскивают шестилетнюю девочку, которую могли вывезти из Мариуполя под другим именем, когда её дом обрушился во время взрыва.

Авторы Татьяна Миссуми