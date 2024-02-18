Девочка из Махачкалы совершила "турне" по Кавказу, пока её искали всем Дагестаном
В Дагестане нашли пропавшую школьницу, которая ушла из дома 5 дней назад
В Дагестане нашли пропавшую школьницу, которая ушла из дома 5 дней назад. Обложка © Shutterstock
В Дагестане нашли живой пропавшую 15-летнюю девочку из Махачкалы Айшат А., её поиски велись пять дней после того, как она сама ушла из дома. О счастливом финале истории рассказала руководитель пресс-службы регионального МВД Гаяна Гариева.
"Разыскиваемая с 13 февраля 15-летняя жительница Махачкалы А. Айшат найдена вечером (17 февраля) пэпээсниками Дербентского горотдела. Девочка успела побывать в нескольких районах республики, выехать в Грозный и вновь вернуться в Дербент, где и была найдена полицейскими ППС", — уточнила чиновница.
Сейчас полиции предстоит выяснить причины, по которым девочка ушла из дома и не выходила на связь.
Ранее сообщалось, что в Магадане разыскивают шестилетнюю девочку, которую могли вывезти из Мариуполя под другим именем, когда её дом обрушился во время взрыва.