29-летний шурин YouTube-блогера Топлеса таинственно исчез в Новосибирске

В Новосибирске исчез брат супруги блогера Яна Топлеса (Лапотков) 29-летний Анатолий Евтушенко. С ним нет связи уже неделю, пишет в личном телеграм-канале контент-мейкер, на которого в YouTube подписано более 6,68 миллиона человек.

Блогер Ян Топлес — о пропаже брата своей супруги Анатолии Евтушенко. Видео © t.me / Друг ФИ-ФИ

"У нас беда: пропал брат моей жены. Вот уже с прошлой пятницы от него нет новостей никаких. Пропал в Новосибирске <...> Последний раз его видели на Советской улице, 55", — говорится в видеообращении блогера.

Ориентировка на пропавшего в Новосибирске Анатолия Евтушенко. Обложка © VK / Поисковый отряд "Лиза алерт" Новосибирской области

Топлес попросил всех, у кого есть возможность узнать информацию из больниц, правоохранительных органов или поделиться записями с камер видеонаблюдения, которые могли запечатлеть пропавшего, сообщить ему об этом в директ в Instagram*. В последние дни температура в городе опускалась до минус 30. Из примет пропавшего — большая татуировка на шее и груди.