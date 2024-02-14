К поиску пропавшей в Дагестане спортсменки подключилась авиация

В Дагестане продолжают искать 22-летнюю спортсменку Анну Цомартову, к работам подключилась авиация. Об этом днём в среду, 14 февраля, заявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Он подчеркнул, что держит связь с руководством МЧС, МВД и ФСБ.

"В настоящее время в поисковых мероприятиях участвуют около 150 человек. Ищут на земле, под водой и с воздуха. В помощь спасателям и водолазам задействована авиация. Пока, к сожалению, без результата. Но мы не теряем надежды", — написал Меняйло в телеграм-канале.