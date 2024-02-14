Тренер сборной Осетии не верит, что пропавшая в Дагестане спортсменка могла что-то с собой сделать
Тренер сборной Осетии Тариев уверен, что пропавшая в Дагестане спортсменка жива
Пропавшая в Дагестане спортсменка из Ростова-на-Дону Анна Цомартова. Обложка © МВД по Республике Дагестан
Спортсменка Анна Цомартова, которая пропала 11 февраля в Дагестане, не могла ничего сделать с собой после поражения на соревнованиях. Об этом заявил главный тренер сборной Осетии по тайскому боксу Верди Тариев.
"Она с первого по 11-й класс у меня тренировалась, потом в Ростов-на-Дону поступила. Девочка воспитанная и порядочная. Никогда не видел, чтобы она себе что-то позволяла, в школе хорошо училась", — подчеркнул наставник в беседе с телеканалом "360".
Тариев добавил, что водолазы не нашли тело Цомартовой, значит, она не находится в море. Тренер сомневается в том, что спортсменка с собой что-то сделала. По его словам, человек просто пропал, "какой-то Бермудский треугольник".
Мама спортсменки Диана Цомартова в соцсети обратилась к главам Осетии, Дагестана и президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь отыскать дочь.
Напомним, ростовчанка Цомартова приехала в Дагестан на соревнования по тайскому боксу, однако проиграла, из-за чего сильно расстроилась. Оставив телефон дома, она вышла в неизвестном направлении. В последний раз её видели на берегу моря. Приметы девушки: рост 164 сантиметра, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие. Была одета в чёрное худи с капюшоном, чёрные штаны, белые кроссовки. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что к поиску 22-летней спортсменки подключилась авиация.