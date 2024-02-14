Тренер сборной Осетии не верит, что пропавшая в Дагестане спортсменка могла что-то с собой сделать

Спортсменка Анна Цомартова, которая пропала 11 февраля в Дагестане, не могла ничего сделать с собой после поражения на соревнованиях. Об этом заявил главный тренер сборной Осетии по тайскому боксу Верди Тариев.

"Она с первого по 11-й класс у меня тренировалась, потом в Ростов-на-Дону поступила. Девочка воспитанная и порядочная. Никогда не видел, чтобы она себе что-то позволяла, в школе хорошо училась", — подчеркнул наставник в беседе с телеканалом "360".

Тариев добавил, что водолазы не нашли тело Цомартовой, значит, она не находится в море. Тренер сомневается в том, что спортсменка с собой что-то сделала. По его словам, человек просто пропал, "какой-то Бермудский треугольник".

Мама спортсменки Диана Цомартова в соцсети обратилась к главам Осетии, Дагестана и президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь отыскать дочь.