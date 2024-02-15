В Москве пропал шеф-повар отеля Ritz-Carlton Карлос Мартин Репетто. Как сообщает SHOT, тревогу забила бывшая жена кулинара из Аргентины.

Они разошлись в августе, но ежедневно созванивались. Последний раз мужчина выходил на связь 28 января. Полиция начала проверку. Репетто давно живёт в Москве, хотя является гражданином Аргентины. В России он стал премиальным шеф-поваром. В разные годы руководил кухнями элитных ресторанов и отелей: Radisson Royal Moscow, Korston Hotel и Ritz-Carlton.