В Москве пропал шеф-повар отеля Ritz-Carlton Карлос Мартин Репетто
Карлос Мартин Репетто. Обложка © Vk / Martin Repetto
В Москве пропал шеф-повар отеля Ritz-Carlton Карлос Мартин Репетто. Как сообщает SHOT, тревогу забила бывшая жена кулинара из Аргентины.
Они разошлись в августе, но ежедневно созванивались. Последний раз мужчина выходил на связь 28 января. Полиция начала проверку. Репетто давно живёт в Москве, хотя является гражданином Аргентины. В России он стал премиальным шеф-поваром. В разные годы руководил кухнями элитных ресторанов и отелей: Radisson Royal Moscow, Korston Hotel и Ritz-Carlton.
Ранее сообщалось, что спортсменка Анна Цомартова приехала в Дагестан на соревнования по тайскому боксу, однако проиграла, из-за чего сильно расстроилась. Оставив телефон дома, она вышла в неизвестном направлении. В последний раз её видели на берегу моря. Приметы девушки: рост 164 сантиметра, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие. Была одета в чёрное худи с капюшоном, чёрные штаны, белые кроссовки. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что к поиску 22-летней спортсменки подключилась авиация.