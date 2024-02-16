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16 февраля, 12:59

В Магадане ищут шестилетнюю девочку, пропавшую в Мариуполе два года назад

В Магадане разыскивают шестилетнюю девочку, которую могли вывезти из Мариуполя под другим именем, когда её дом обрушился во время взрыва. Об этом рассказал уполномоченный по правам ребёнка в Магаданской области Денис Павлик.

"Кто что-либо знает о местонахождении такой девочки, как Толстокорова Анастасия, или, возможно, Екатерина, большая просьба сообщить в адрес уполномоченного по правам ребёнка Магаданской области. Будем признательны за любую информацию", — сказал он в беседе с журналистами.

Уполномоченный отметил, что о девочке нет сведений уже два года. По словам Павлика, её дом пострадал во время военных действий в марте 2022-го, но тела так и не были найдены. При этом бабушка Насти рассказала, что ребёнок мог оказаться на Колыме под именем Екатерина.

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А ранее Life.ru писал о том, что двух детей ищут в Екатеринбурге. Местная жительница повела устраивать ребят в школу, однако с тех пор их никто не видел. Известно, что до места они так и не дошли.

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Александра Мышляева
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