На Камчатке волонтёра накрыло лавиной и унесло в Тихий океан

На Камчатке ищут волонтёра Артёма Васильева, который пропал днём 3 марта. Как передаёт "Камчатка-Информ" со ссылкой на пресс-службу Кроноцкого государственного заповедника, мужчину могло унести течением в океан, после того как он оказался в воде из-за схода лавины.

Сообщается, что потерявшийся россиянин помогал патрульной группе службы охраны природоохранного резервата. Во время обхода территории по побережью в районе мыса Чажма сошла лавина, после чего мужчина оказался в воде.

"Госинспекторы пытались оказать помощь, однако стихия оказалась сильнее. Предположительно, его унесло течением в Тихий океан", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что жизни госинспекторов в настоящее время ничего не угрожает. Поиски пропавшего в дневное время суток ничего не дали. Они будут возобновлены с восходом Солнца.

В правоохранительных органах проводится проверка по данному факту. Уточняется, что Артём с 2018 года участвовал в различных волонтёрских программах заповедника.