На Камчатке волонтёра накрыло лавиной и унесло в Тихий океан
На Камчатке, в заповеднике, под лавину попал волонтёр, его тело могло унести в океан
На Камчатке ищут волонтёра Артёма Васильева, который пропал днём 3 марта. Как передаёт "Камчатка-Информ" со ссылкой на пресс-службу Кроноцкого государственного заповедника, мужчину могло унести течением в океан, после того как он оказался в воде из-за схода лавины.
Сообщается, что потерявшийся россиянин помогал патрульной группе службы охраны природоохранного резервата. Во время обхода территории по побережью в районе мыса Чажма сошла лавина, после чего мужчина оказался в воде.
"Госинспекторы пытались оказать помощь, однако стихия оказалась сильнее. Предположительно, его унесло течением в Тихий океан", — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что жизни госинспекторов в настоящее время ничего не угрожает. Поиски пропавшего в дневное время суток ничего не дали. Они будут возобновлены с восходом Солнца.
В правоохранительных органах проводится проверка по данному факту. Уточняется, что Артём с 2018 года участвовал в различных волонтёрских программах заповедника.
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