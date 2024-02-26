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26 февраля, 07:56

В Крыму вызволили застрявшую в горах группу туристов

МЧС РФ: В горах Крыма спасли группу туристов, которые не смогли спуститься вниз

В горах Крыма спасли группу туристов, которые застряли на труднодоступном участке и не смогли самостоятельно спуститься вниз. Медицинская помощь им не потребовалась, сообщили в пресс-службе МЧС РФ по региону.

"Туристы были обнаружены и сопровождены в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались", — указано в сообщении.

В ведомстве дополнили, что туристы застряли на участке грунтовой дороги на горе около ТОК "Орлиный залёт" рядом с селом Соколиное Бахчисарайского района. Всего в спасательной операции принимали участие пять человек.

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А ранее Life.ru рассказывал, что в Бурятии спасатели эвакуировали туриста, который сорвался с замёрзшего водопада. Мужчина получил травму ноги, на подходе к селу Аршан его уже ждали медики.

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spas.rk.gov.ru

Дарья Нарыкова
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