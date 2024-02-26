В Крыму вызволили застрявшую в горах группу туристов

В горах Крыма спасли группу туристов, которые застряли на труднодоступном участке и не смогли самостоятельно спуститься вниз. Медицинская помощь им не потребовалась, сообщили в пресс-службе МЧС РФ по региону.

"Туристы были обнаружены и сопровождены в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались", — указано в сообщении.

В ведомстве дополнили, что туристы застряли на участке грунтовой дороги на горе около ТОК "Орлиный залёт" рядом с селом Соколиное Бахчисарайского района. Всего в спасательной операции принимали участие пять человек.