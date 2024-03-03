В Малайзии захотели возобновить поиски пропавшего в 2014 году рейса MH370
Министерство транспорта Малайзии планирует возобновить поиски пропавшего десять лет назад авиалайнера компании Malaysia Airlines, который летел рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин. Об этом заявил глава ведомства Энтони Локе Сиеу Фук, добавив, что для поисков судна могут привлечь компанию Ocean Infinity.
"Министерство транспорта готово пригласить Ocean Infinity в Малайзию", — приводит газета The Star слова Фука. Речь идёт об обсуждении плана, предполагающего оплату работ лишь в случае обнаружения обломков воздушного судна.
Министр добавил, что сделает всё возможное, чтобы быстрее получить разрешение от правительства на подписание нового контракта с компанией для возобновления поисков.
Напомним, Boeing 777-200, следовавший рейсом Куала-Лумпур – Пекин, пропал с экранов радаров 8 марта 2014 года. На борту лайнера находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе 2015 года власти Малайзии признали, что самолёт потерпел катастрофу, а все находившиеся на его борту погибли. За несколько лет обломки самолёта находили в разных районах океана, однако основную часть обнаружить до сих пор не удалось.
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