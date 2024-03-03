В Малайзии захотели возобновить поиски пропавшего в 2014 году рейса MH370

Министерство транспорта Малайзии планирует возобновить поиски пропавшего десять лет назад авиалайнера компании Malaysia Airlines, который летел рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин. Об этом заявил глава ведомства Энтони Локе Сиеу Фук, добавив, что для поисков судна могут привлечь компанию Ocean Infinity.

"Министерство транспорта готово пригласить Ocean Infinity в Малайзию", — приводит газета The Star слова Фука. Речь идёт об обсуждении плана, предполагающего оплату работ лишь в случае обнаружения обломков воздушного судна.

Министр добавил, что сделает всё возможное, чтобы быстрее получить разрешение от правительства на подписание нового контракта с компанией для возобновления поисков.