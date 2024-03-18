Найдено тело туристки, попавшей под лавину на Камчатке
Татьяна Некрасова и Глеб Пылёв. Фото © SHOT
Тело одного из двух туристов, которые были погребены под лавиной, сошедшей в Елизовском районе Камчатки, нашли. В беседе с SHOT заместитель председателя правительства края Роман Василевский сообщил, что это 44-летняя Татьяна Некрасова.
По его словам, выжившие участники группы сами откопали из снега тело женщины. Спасатели ещё не смогли добраться до места ЧП из-за метели. Они держат с туристами спутниковую связь. Поиски второго пропавшего — 19-летнего Глеба Пылёва — продолжаются. Также появился полный список группы:
- Пылёв Глеб
- Пылёв А.А.
- Игнат В.В.
- Некрасова Татьяна
- Кочетов А.
- Рахматуллина Ю.С.
- Рахматуллин Р.Х.
- Айкина Е.В.
- Шишина В.Н.
- Скрипаченко А.Ю.
- Чепуштанов Алексей, руководитель.
Напомним, сегодня утром стало известно о сходе лавины на туристическую группу на Камчатке. Тогда сообщалось, что группа состояла из 11 человек. Большинство смогли выбраться из-под снега самостоятельно, но двух участников экспедиции не смогли найти, поиски продолжаются, МЧС направило на вертолёте спасателей с собаками.