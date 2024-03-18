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18 марта, 09:43

Найдено тело туристки, попавшей под лавину на Камчатке

Татьяна Некрасова и Глеб Пылёв. Фото © SHOT

Татьяна Некрасова и Глеб Пылёв. Фото © SHOT

Тело одного из двух туристов, которые были погребены под лавиной, сошедшей в Елизовском районе Камчатки, нашли. В беседе с SHOT заместитель председателя правительства края Роман Василевский сообщил, что это 44-летняя Татьяна Некрасова.

По его словам, выжившие участники группы сами откопали из снега тело женщины. Спасатели ещё не смогли добраться до места ЧП из-за метели. Они держат с туристами спутниковую связь. Поиски второго пропавшего — 19-летнего Глеба Пылёва — продолжаются. Также появился полный список группы:

  1. Пылёв Глеб
  2. Пылёв А.А.
  3. Игнат В.В.
  4. Некрасова Татьяна
  5. Кочетов А.
  6. Рахматуллина Ю.С.
  7. Рахматуллин Р.Х.
  8. Айкина Е.В.
  9. Шишина В.Н.
  10. Скрипаченко А.Ю.
  11. Чепуштанов Алексей, руководитель.
Появились данные о судьбе пропавших под лавиной на Камчатке туристов
Появились данные о судьбе пропавших под лавиной на Камчатке туристов

Напомним, сегодня утром стало известно о сходе лавины на туристическую группу на Камчатке. Тогда сообщалось, что группа состояла из 11 человек. Большинство смогли выбраться из-под снега самостоятельно, но двух участников экспедиции не смогли найти, поиски продолжаются, МЧС направило на вертолёте спасателей с собаками.

Владимир Озеров
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