Найдено тело туристки, попавшей под лавину на Камчатке

Тело одного из двух туристов, которые были погребены под лавиной, сошедшей в Елизовском районе Камчатки, нашли. В беседе с SHOT заместитель председателя правительства края Роман Василевский сообщил, что это 44-летняя Татьяна Некрасова.

По его словам, выжившие участники группы сами откопали из снега тело женщины. Спасатели ещё не смогли добраться до места ЧП из-за метели. Они держат с туристами спутниковую связь. Поиски второго пропавшего — 19-летнего Глеба Пылёва — продолжаются. Также появился полный список группы:

Пылёв Глеб Пылёв А.А. Игнат В.В. Некрасова Татьяна Кочетов А. Рахматуллина Ю.С. Рахматуллин Р.Х. Айкина Е.В. Шишина В.Н. Скрипаченко А.Ю. Чепуштанов Алексей, руководитель.