Спасатели с собаками вылетели на поиски погребённых под лавиной туристов на Камчатке
МЧС направило вертолёт Ми-8 на помощь туристам, попавшим под лавину на Камчатке
МЧС направило спасателей с собаками на вертолёте Ми-8 на помощь группе туристов, попавшей под лавину на Камчатке. Как сообщило министерство, к поисковым работам привлекли 36 специалистов и 20 единиц техники.
Вертолёт вылетел на поиск туристов, попавших под лавину на Камчатке. Видео © МЧС России
"Вертолёт Ми-8 МЧС России вылетел в район перевала Красноармейского. Кроме того, на место поисков следует наземная группировка", — уточнили в ведомстве.
Как уже писал Life.ru, снежная лавина сошла на туристическую группу из 11 человек в районе перевала Красноармейского. Десять человек выбрались из-под толщи снега самостоятельно, но не смогли найти двух товарищей. Туристы по спутниковому телефону сообщили свои координаты спасателям.
МЧС России