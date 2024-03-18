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18 марта, 06:58

Спасатели с собаками вылетели на поиски погребённых под лавиной туристов на Камчатке

МЧС направило вертолёт Ми-8 на помощь туристам, попавшим под лавину на Камчатке

МЧС направило спасателей с собаками на вертолёте Ми-8 на помощь группе туристов, попавшей под лавину на Камчатке. Как сообщило министерство, к поисковым работам привлекли 36 специалистов и 20 единиц техники.

Вертолёт вылетел на поиск туристов, попавших под лавину на Камчатке. Видео © МЧС России

"Вертолёт Ми-8 МЧС России вылетел в район перевала Красноармейского. Кроме того, на место поисков следует наземная группировка", — уточнили в ведомстве.

Как уже писал Life.ru, снежная лавина сошла на туристическую группу из 11 человек в районе перевала Красноармейского. Десять человек выбрались из-под толщи снега самостоятельно, но не смогли найти двух товарищей. Туристы по спутниковому телефону сообщили свои координаты спасателям.

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МЧС России

Андрей Бражников
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