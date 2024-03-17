15 рыбаков из Ленобласти едва не погибли, отправившись за добычей по хрупкому льду Финского залива. В итоге они оказались на дрейфовавшей льдине, а спасать их пришлось сотрудникам МЧС.

С дрейфовавшей льдины в Финском заливе спасли 15 рыбаков. Видео © МЧС России

"Они дрейфовали на льдине в акватории в пределах Выборгского района Ленобласти. Сотрудники МЧС России на судне на воздушной подушке добрались до экстремалов и транспортировали всех на берег", — рассказали в министерстве.