С дрейфовавшей льдины в Финском заливе спасли 15 рыбаков
15 рыбаков из Ленобласти едва не погибли, отправившись за добычей по хрупкому льду Финского залива. В итоге они оказались на дрейфовавшей льдине, а спасать их пришлось сотрудникам МЧС.
С дрейфовавшей льдины в Финском заливе спасли 15 рыбаков. Видео © МЧС России
"Они дрейфовали на льдине в акватории в пределах Выборгского района Ленобласти. Сотрудники МЧС России на судне на воздушной подушке добрались до экстремалов и транспортировали всех на берег", — рассказали в министерстве.
Раннее Life.ru писал, что в Приморье, в районе посёлка Тавричанка, оторвалась льдина с 40 рыбаками. К месту инцидента приехали дополнительные группы спасателей.
МЧС России