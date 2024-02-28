Трое детей с собакой откололись на льдине в Новгородской области

Трое без лодки, но с собакой пустились в плавание на льдине по реке Шелонь в Солецком округе Новгородской области. Отчаянных мальчишек заметили прохожие и позвонили в экстренные службы. Об этом сообщило МЧС России в телеграм-канале.

В Новгородской области сотрудники МЧС сняли со льдины трёх школьников и собаку. Видео © Telegram / МЧС России

Спасатели на лодке доставили ребят на берег. Позже искатели приключений были переданы родителям.

"Не оставляй детей без присмотра, контролируй, как проводит время твой ребёнок, расскажи ему об опасностях тонкого льда", — напомнили родителям в ведомстве.