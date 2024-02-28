Трое детей с собакой откололись на льдине в Новгородской области
В Новгородской области сотрудники МЧС сняли со льдины трёх школьников и собаку
Дети и собака на отколовшейся льдине. Обложка © Telegram / МЧС России
Трое без лодки, но с собакой пустились в плавание на льдине по реке Шелонь в Солецком округе Новгородской области. Отчаянных мальчишек заметили прохожие и позвонили в экстренные службы. Об этом сообщило МЧС России в телеграм-канале.
В Новгородской области сотрудники МЧС сняли со льдины трёх школьников и собаку. Видео © Telegram / МЧС России
Спасатели на лодке доставили ребят на берег. Позже искатели приключений были переданы родителям.
"Не оставляй детей без присмотра, контролируй, как проводит время твой ребёнок, расскажи ему об опасностях тонкого льда", — напомнили родителям в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге десятки рыбаков оказались на отколовшейся льдине в Финском заливе, но были вовремя вызволены из холодного плена спасателями на катерах с воздушными подушками. Никто из 35 человек не пострадал.