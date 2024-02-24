Спящих гостей отеля-корабля в Петербурге чуть не постигла участь пассажиров "Титаника"
В Петербурге дебаркадер "Аквахостел" чуть не затонул из-за льдины
Подтопленный дебаркадер "Аквахостел" в Петербурге. Обложка © t.me / Северо-Западная транспортная прокуратура
В Санкт-Петербурге дебаркадер "Аквахостел" ночью чуть не затонул на Неве. Предварительная причина случившегося — борт пробило льдом, говорится в сообщении Северо-Западной транспортной прокуратуры.
"Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта по факту подтопления плавучего объекта "Аквахостел" у Тучкова моста на реке Неве 24 февраля 2024 года", — сказано в публикации.
Последствия подтопления дебаркадера. Фото © t.me / Северо-Западная транспортная прокуратура
ЧП произошло возле Ждановской набережной. К борту плавучей гостиницы прибило большую льдину, из-за чего борт начал уходить под воду. Всех гостей, которые в это время спали, и сотрудников хостела-корабля срочно эвакуировали. Прокуратура проведёт подробную проверку обстоятельств и обеспечит меры реагирования, если на то будут основания.
Ранее Life.ru сообщал о том, как несколько посёлков в северной части Камчатского края оказались подтоплены из-за бушевавшего в регионе шторма. Губернатор сообщал, что вода подступила вплотную к домам местных жителей, но своевременные действия сотрудников профильных служб предотвратили плохие последствия, после чего уровень воды стал снижаться.