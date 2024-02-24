Спящих гостей отеля-корабля в Петербурге чуть не постигла участь пассажиров "Титаника"

В Санкт-Петербурге дебаркадер "Аквахостел" ночью чуть не затонул на Неве. Предварительная причина случившегося — борт пробило льдом, говорится в сообщении Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта по факту подтопления плавучего объекта "Аквахостел" у Тучкова моста на реке Неве 24 февраля 2024 года", — сказано в публикации.

Последствия подтопления дебаркадера. Фото © t.me / Северо-Западная транспортная прокуратура

ЧП произошло возле Ждановской набережной. К борту плавучей гостиницы прибило большую льдину, из-за чего борт начал уходить под воду. Всех гостей, которые в это время спали, и сотрудников хостела-корабля срочно эвакуировали. Прокуратура проведёт подробную проверку обстоятельств и обеспечит меры реагирования, если на то будут основания.