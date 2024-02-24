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24 февраля, 13:00

Спящих гостей отеля-корабля в Петербурге чуть не постигла участь пассажиров "Титаника"

В Петербурге дебаркадер "Аквахостел" чуть не затонул из-за льдины

Подтопленный дебаркадер "Аквахостел" в Петербурге. Обложка © t.me / Северо-Западная транспортная прокуратура

Подтопленный дебаркадер "Аквахостел" в Петербурге. Обложка © t.me / Северо-Западная транспортная прокуратура

В Санкт-Петербурге дебаркадер "Аквахостел" ночью чуть не затонул на Неве. Предварительная причина случившегося — борт пробило льдом, говорится в сообщении Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта по факту подтопления плавучего объекта "Аквахостел" у Тучкова моста на реке Неве 24 февраля 2024 года", сказано в публикации.

Последствия подтопления дебаркадера. Фото © t.me / Северо-Западная транспортная прокуратура

Последствия подтопления дебаркадера. Фото © t.me / Северо-Западная транспортная прокуратура

ЧП произошло возле Ждановской набережной. К борту плавучей гостиницы прибило большую льдину, из-за чего борт начал уходить под воду. Всех гостей, которые в это время спали, и сотрудников хостела-корабля срочно эвакуировали. Прокуратура проведёт подробную проверку обстоятельств и обеспечит меры реагирования, если на то будут основания.

Ранее Life.ru сообщал о том, как несколько посёлков в северной части Камчатского края оказались подтоплены из-за бушевавшего в регионе шторма. Губернатор сообщал, что вода подступила вплотную к домам местных жителей, но своевременные действия сотрудников профильных служб предотвратили плохие последствия, после чего уровень воды стал снижаться.

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Юрий Лысенко
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