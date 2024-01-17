"Повод задуматься о духовной жизни": Снежный храм, построенный на льду озера Тургояк, утонул

В Миассе храм из снега не дождался приезда митрополита и ушёл под воду. Об этом рассказала Челябинская митрополия в соцсетях. Построенная перед Крещением снежная часовня на льду озера Тургояк утонула, недотянув до освещения воды в купели, которое было запланировано на 17 января. Во время инцидента никто не пострадал.

"Считаю этот случай поводом для миасцев задуматься над своей духовной жизнью. Ведь строители возвели снежную часовню в виде Петропавловского храма, некогда украшавшего Миасс. Возвели из снега и льда на несколько дней… Не пришла ли пора восстановить храм апостолов Петра и Павла на его историческом месте? Из камня и навсегда", — прокомментировал ситуацию митрополит, не успевший освятить часовню.

В митрополии отметили, что храм утонул из-за нарушений, допущенных во время строительства. Там рассказали, что в прошлые годы часовню из снега строили после вырубки проруби. В этот раз рабочие сначала возвели сооружение, а уже затем сделали купель.