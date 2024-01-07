Стало известно, как долго икона "Троица" пробудет в храме Христа Спасителя
ТВЦ: Икона "Троица" пробудет в храме Христа Спасителя до 23 июня
Икона "Троица" преподобного Андрея Рублёва пробудет в столичном храме Христа Спасителя до 23 июня — дня Святой Троицы. Об этом заявил заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии, кандидат богословия Алексей Светозарский. Далее её переместят в Троице-Сергиеву лавру.
"Икона Живоначальной Троицы кисти преподобного Андрея Рублёва была доставлена сюда 5 января, в канун Рождественского сочельника, и будет пребывать в храме до дня Святой Троицы, или Пятидесятницы, этот праздник в этом году выпадает на 23 июня", — сказал он в эфире телеканала ТВЦ.
Напомним, икону доставили в храм Христа Спасителя 5 января из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря. Там святыня хранилась в помещении, где поддерживалась нужная влажность. На данный момент перед храмом, несмотря на сильный мороз, выстроилась очередь верующих. Их уже начали впускать внутрь.
Как сообщал Лайф, в мае 2023 года патриарх Кирилл просил разрешения выставить икону Рублёва в храме Христа Спасителя в связи с праздником Святой Троицы всего на две недели, однако президент России Владимир Путин вернул святыню Церкви бессрочно. Икону привезли в московский храм 3 июня. 12 июля был подписан договор о передаче "Троицы" в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре.
ТАСС / Михаил Терещенко