Стало известно, как долго икона "Троица" пробудет в храме Христа Спасителя

Икона "Троица" преподобного Андрея Рублёва пробудет в столичном храме Христа Спасителя до 23 июня — дня Святой Троицы. Об этом заявил заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии, кандидат богословия Алексей Светозарский. Далее её переместят в Троице-Сергиеву лавру.

"Икона Живоначальной Троицы кисти преподобного Андрея Рублёва была доставлена сюда 5 января, в канун Рождественского сочельника, и будет пребывать в храме до дня Святой Троицы, или Пятидесятницы, этот праздник в этом году выпадает на 23 июня", — сказал он в эфире телеканала ТВЦ.