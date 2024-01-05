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5 января, 20:47

Икону "Троица" в преддверии Рождества доставили в храм Христа Спасителя

В преддверии Рождества Христова в храм Христа Спасителя доставили икону "Троица" Андрея Рублёва. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.

"Вечером 5 января 2024 года в кафедральный соборный храм Христа Спасителя г. Москвы была принесена икона Святой Троицы, написанная преподобным Андреем Рублёвым", — сказано в сообщении.

Знаменитый образ будет храниться там в дни празднования Рождества Христова. Планируется, что патриарх Кирилл совершит в храме Христа Спасителя праздничные богослужения.

Какими блюдами на Руси было принято встречать Рождество Христово
Какими блюдами на Руси было принято встречать Рождество Христово

Ранее реставраторы рассказали о состоянии иконы "Троица". Оценку проводил реставрационный совет при Минкультуры России.

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ТАСС / Михаил Метцель

Артур Лапсаков
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