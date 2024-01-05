Икону "Троица" в преддверии Рождества доставили в храм Христа Спасителя

В преддверии Рождества Христова в храм Христа Спасителя доставили икону "Троица" Андрея Рублёва. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.

"Вечером 5 января 2024 года в кафедральный соборный храм Христа Спасителя г. Москвы была принесена икона Святой Троицы, написанная преподобным Андреем Рублёвым", — сказано в сообщении.

Знаменитый образ будет храниться там в дни празднования Рождества Христова. Планируется, что патриарх Кирилл совершит в храме Христа Спасителя праздничные богослужения.