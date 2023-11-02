Реставраторы рассказали о состоянии иконы "Троица" Рублёва
Глава центра Грабаря Сергеев: Деструктивных изменений в состоянии "Троицы" нет
Реставрационный совет при Минкультуры России не выявил деструктивных изменений в состоянии иконы "Троица" Андрея Рублёва. Об этом журналистам сообщили в четверг, 2 ноября в пресс-службе ведомства.
"Деструктивных изменений не наблюдается. Всё стабильно. Можно сказать, условия созданы идеальные. Это наблюдение важно для дальнейшего уточнения параметров её хранения в будущем", — сказал гендиректор Центра имени Грабаря, где "Троица" пребывала около двух месяцев, Дмитрий Сергеев.
В мае 2023 года патриарх Кирилл просил разрешения выставить икону Рублёва в храме Христа Спасителя в связи с праздником Святой Троицы всего на две недели, однако российский лидер Владимир Путин вернул святыню Церкви бессрочно. Икону привезли в московский храм 3 июня. 12 июля был подписан договор о передаче "Троицы" в безвозмездное пользование.
Агентство "Москва" / Ярослав Чингаев