Реставраторы рассказали о состоянии иконы "Троица" Рублёва

Реставрационный совет при Минкультуры России не выявил деструктивных изменений в состоянии иконы "Троица" Андрея Рублёва. Об этом журналистам сообщили в четверг, 2 ноября в пресс-службе ведомства.

"Деструктивных изменений не наблюдается. Всё стабильно. Можно сказать, условия созданы идеальные. Это наблюдение важно для дальнейшего уточнения параметров её хранения в будущем", — сказал гендиректор Центра имени Грабаря, где "Троица" пребывала около двух месяцев, Дмитрий Сергеев.