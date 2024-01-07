Очередь верующих собралась около храма Христа Спасителя, куда привезли "Троицу"
Икона "Троица" в храме Христа Спасителя. Обложка © Пресс-служба РПЦ
Очередь верующих, несмотря на мороз, собралась возле храма Христа Спасителя в Москве, куда к Рождеству доставили икону Андрея Рублёва "Троица". Собравшихся уже начали впускать в помещение храма.
Святыня была доставлена в храм 5 января из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря, где она находилась в помещении, в котором поддерживается нужная для правильного хранения влажность. Образ будет в храме во время всех рождественских богослужений.
Накануне праздничную литургию в храме Христа Спасителя возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Поздравляя верующих с Рождеством, он призвал делиться друг с другом "согревающим и преображающим" светом Христа.
Напомним, в мае 2023 года патриарх Кирилл просил разрешения выставить икону Рублёва в храме Христа Спасителя в связи с праздником Святой Троицы всего на две недели, однако российский лидер Владимир Путин вернул святыню Церкви бессрочно. Икону привезли в московский храм 3 июня. 12 июля был подписан договор о передаче "Троицы" в безвозмездное пользование.