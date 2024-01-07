Очередь верующих собралась около храма Христа Спасителя, куда привезли "Троицу"

Очередь верующих, несмотря на мороз, собралась возле храма Христа Спасителя в Москве, куда к Рождеству доставили икону Андрея Рублёва "Троица". Собравшихся уже начали впускать в помещение храма.

Святыня была доставлена в храм 5 января из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря, где она находилась в помещении, в котором поддерживается нужная для правильного хранения влажность. Образ будет в храме во время всех рождественских богослужений.