Стало известно, сколько россиян приняли участие в праздновании Рождества

Более 1,4 миллиона человек в шести тысячах населённых пунктов России приняли участие в праздновании Рождества Христова. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В Москве в кафедральном соборе храма Христа Спасителя на торжественном мероприятии, проведённом Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, присутствовало около 2,5 тысячи человек", — написала она в телеграм-канале.

А в новых регионах, добавила Волк, в 72 населённых пунктах провели 167 мероприятий, в которых приняли участие более 12,7 тысячи человек. За порядком в Рождество следили около 43 тысяч полицейских, а также военнослужащие Росгвардии, представители общественных формирований, народные дружины и сотрудники частных охранных организаций.

Кроме того, перед проведением праздничных служб сотрудники полиции предварительно обследовали культовые сооружения и прилегающие территории, а возле 10,5 тысячи храмов и монастырей дежурили наряды патрульно-постовой службы и представители иных подразделений. За безопасностью дорожного движения следила госавтоинспекция.

"Принятыми мерами нарушений общественного порядка не допущено", — добавила Волк.