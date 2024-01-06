Депутат Госдумы Алексей Журавлёв призвал активнее рекламировать Рождество в России. В беседе с Лайфом парламентарий заявил, что хоть этот праздник и стал государственным, но на светском уровне отмечается вовсе не так широко, как Новый год.

Согласен, что стоит внимательнее присмотреться и к церковному календарю, ведь то же Рождество, хоть и стало в России государственным праздником, но на светском уровне отмечается вовсе не так широко, как Новый год. К этому, вероятно, следует приложить усилия, в том числе и чиновников, чтобы организовывали именно рождественские мероприятия, расширяли охват, включали в них больше людей. Если говорить современным языком, на мой взгляд, Рождеству пока недостаёт рекламы Алексей Журавлёв. Депутат Госдумы.

Собеседник Лайфа напомнил, что издревле на Руси существовала традиция, когда как раз в Рождество всем миром собирали помощь для малоимущих. И это, как он убеждён, вполне богоугодное дело, в какую бы эпоху ни происходило.

"Сейчас можно было бы и расширить, включив туда гуманитарную поддержку для наших подразделений, участвующих в спецоперации. Уверен, что такие изменения нашли бы отклик у нашего населения", — заключил Журавлёв.

Также депутат отметил, что Новый год — один из самых любимых народом праздников — вовсе не был придуман исключительно советскими идеологами. Пётр I подписал соответствующий указ в 1699 году, а использование ели как дерева, вокруг которого строится всё праздничное действо, идёт ещё из библейских обрядов, напомнил собеседник Лайфа.