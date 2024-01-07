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6 января, 22:48

Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым

Путин в Рождество пожелал россиянам здоровья, успехов и благополучия

Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с Рождеством Христовым. Его послание опубликовано на сайте Кремля. Глава государства подчеркнул, что этот праздник объединяет миллионы людей вокруг идеалов добра, милосердия и справедливости.

По словам Путина, Русская православная церковь и прочие христианские конфессии страны вносят существенный вклад в сбережение богатого исторического, культурного наследия, укрепление института семьи, патриотического воспитания подрастающего поколения. Президент подчеркнул, что усилия религиозных организаций, которые направлены на поддержку героев СВО, жителей Донбасса и Новороссии заслуживают глубокого и искреннего уважения.

"Желаю православным христианам, всем, кто отмечает Рождество Христово, здоровья, успехов, благополучия", — заявил Путин.

Путин пообещал родным погибших героев СВО помощь со стороны государства
Путин пообещал родным погибших героев СВО помощь со стороны государства

В Рождественскую ночь президент присутствует на богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огарёве. Вместе с ним на службе находятся семьи погибших в ходе СВО военнослужащих, с которыми глава государства провёл встречу накануне праздника.

Анатолий Симоненко
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