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6 января, 21:51

Путин встречает Рождество в домовой церкви резиденции в Ново-Огарёве

Президент России Владимир Путин в день Рождества Христова посетил богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа, расположенном в селе Усово, что находится в резиденции главы государства Ново-Огарёво.

Вместе с ним главный православный праздник встречают и семьи погибших в СВО героев, с которыми глава государства провёл встречу накануне, 6 января.

Путин назвал Рождество ярким выражением братского единения народов России
Путин назвал Рождество ярким выражением братского единения народов России

Ранее патриарх Кирилл, поздравляя верующих с Рождеством, призвал их делиться светом Христа. Священнослужитель напомнил, что зачастую рутина и заботы мешают человеку заметить божественный свет, однако он будет гореть всегда, даже когда погаснут "холодные" экраны смартфонов, планшетов и рекламных щитов.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков
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