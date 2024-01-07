Путин встречает Рождество в домовой церкви резиденции в Ново-Огарёве

Президент России Владимир Путин в день Рождества Христова посетил богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа, расположенном в селе Усово, что находится в резиденции главы государства Ново-Огарёво.

Вместе с ним главный православный праздник встречают и семьи погибших в СВО героев, с которыми глава государства провёл встречу накануне, 6 января.

Ранее патриарх Кирилл, поздравляя верующих с Рождеством, призвал их делиться светом Христа. Священнослужитель напомнил, что зачастую рутина и заботы мешают человеку заметить божественный свет, однако он будет гореть всегда, даже когда погаснут "холодные" экраны смартфонов, планшетов и рекламных щитов.