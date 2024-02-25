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25 февраля, 11:40

В Финском заливе сотрудники МЧС спасли десятки рыбаков с оторвавшейся льдины

МЧС: В Петербурге с оторвавшейся льдины в Финском заливе спасли 35 рыбаков

В Санкт-Петербурге десятки рыбаков оказались на отколовшейся льдине в Финском заливе, но были вовремя вызволены из холодного плена спасателями на катерах с воздушными подушками. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, никто из 35 человек не пострадал.

Десятки рыбаков уплыли на льдине в Финский залив, но были вовремя спасены. Видео © Telegram / МЧС России

"Льдину с рыбаками оторвало от берега. Спасатели на двух судах на воздушных подушках вернули их на Большую землю", — говорится в сообщении.

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Напомним, недавно то же приключилось с рыбаками на Сахалине: огромная льдина с десятками человек откололась вблизи села Стародубское. Сначала спасатели вызволили 21 рыбака, а позднее — остальных. Всего на ней находилось 82 человека.

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Telegram / МЧС России

Матвей Константинов
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