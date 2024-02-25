В Финском заливе сотрудники МЧС спасли десятки рыбаков с оторвавшейся льдины
МЧС: В Петербурге с оторвавшейся льдины в Финском заливе спасли 35 рыбаков
В Санкт-Петербурге десятки рыбаков оказались на отколовшейся льдине в Финском заливе, но были вовремя вызволены из холодного плена спасателями на катерах с воздушными подушками. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, никто из 35 человек не пострадал.
Десятки рыбаков уплыли на льдине в Финский залив, но были вовремя спасены. Видео © Telegram / МЧС России
"Льдину с рыбаками оторвало от берега. Спасатели на двух судах на воздушных подушках вернули их на Большую землю", — говорится в сообщении.
Напомним, недавно то же приключилось с рыбаками на Сахалине: огромная льдина с десятками человек откололась вблизи села Стародубское. Сначала спасатели вызволили 21 рыбака, а позднее — остальных. Всего на ней находилось 82 человека.
Telegram / МЧС России