В Финском заливе сотрудники МЧС спасли десятки рыбаков с оторвавшейся льдины

В Санкт-Петербурге десятки рыбаков оказались на отколовшейся льдине в Финском заливе, но были вовремя вызволены из холодного плена спасателями на катерах с воздушными подушками. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, никто из 35 человек не пострадал.