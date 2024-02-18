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18 февраля, 02:19

Около 50 рыбаков продолжают ждать спасения на отколовшейся от Сахалина льдине

В МЧС по Сахалинской области раскрыли подробности спасательной операции по вызволению рыбаков с отколовшейся льдины. По обновлённым данным, помощь понадобилась примерно 70 местным жителям, а не 14, как сообщалось ранее.

Рыбаки на оторвавшейся на Сахалине льдине. Видео © t.me / Рыбаки Сахалина

В ведомстве подчеркнули, что в рамках первичных мероприятий с дрейфующей льдины удалось вызволить 21 рыбака. Ещё около 50 человек продолжают ожидать спасения. За ними в ближайшее время вылетит вертолёт Ми-8, также к месту направилась ещё одна моторная лодка.

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Ранее Life.ru сообщал, что инцидент произошёл в районе села Стародубское на юге острова. Сигнал об инциденте поступил на пульт спасателей ранним утром 18 февраля.

Обложка ©

t.me / МЧС Сахалинской области

Илья Пушкарев
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