Около 50 рыбаков продолжают ждать спасения на отколовшейся от Сахалина льдине
В МЧС по Сахалинской области раскрыли подробности спасательной операции по вызволению рыбаков с отколовшейся льдины. По обновлённым данным, помощь понадобилась примерно 70 местным жителям, а не 14, как сообщалось ранее.
Рыбаки на оторвавшейся на Сахалине льдине. Видео © t.me / Рыбаки Сахалина
В ведомстве подчеркнули, что в рамках первичных мероприятий с дрейфующей льдины удалось вызволить 21 рыбака. Ещё около 50 человек продолжают ожидать спасения. За ними в ближайшее время вылетит вертолёт Ми-8, также к месту направилась ещё одна моторная лодка.
Ранее Life.ru сообщал, что инцидент произошёл в районе села Стародубское на юге острова. Сигнал об инциденте поступил на пульт спасателей ранним утром 18 февраля.
t.me / МЧС Сахалинской области