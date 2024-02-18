Около 50 рыбаков продолжают ждать спасения на отколовшейся от Сахалина льдине

В МЧС по Сахалинской области раскрыли подробности спасательной операции по вызволению рыбаков с отколовшейся льдины. По обновлённым данным, помощь понадобилась примерно 70 местным жителям, а не 14, как сообщалось ранее.

В ведомстве подчеркнули, что в рамках первичных мероприятий с дрейфующей льдины удалось вызволить 21 рыбака. Ещё около 50 человек продолжают ожидать спасения. За ними в ближайшее время вылетит вертолёт Ми-8, также к месту направилась ещё одна моторная лодка.