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18 февраля, 00:09

Сахалинские рыбаки отправились в незапланированный круиз по Охотскому морю на льдине

МЧС: Льдина с 14 рыбаками откололась на юге Сахалина

Спасательная операция на Сахалине. Обложка © t.me / МЧС Сахалинской области

Спасательная операция на Сахалине. Обложка © t.me / МЧС Сахалинской области

Огромная льдина с рыбаками откололась вблизи села Стародубское на юге Сахалина. Вызволять удильщиков из беды будут спасатели на аэролодках и снегоходах, сообщили в региональном управлении МЧС.

Об отправке местных жителей в незапланированный круиз по Охотскому морю стало известно ранним утром 18 февраля. Всего за ними выдвинулись десять сотрудников МЧС.

"По предварительной информации, на льду находятся рыбаки в количестве 14 человек", — уточнили в ведомстве.

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Приморский Хатико: Под Находкой пёс три недели прождал хозяина на льдине, но он так и не пришёл

Похожий случай на днях произошёл во Владивостоке, где в плену стихии оказались пятеро подростков. К счастью, школьники смогли самостоятельно выбраться из западни.

Илья Пушкарев
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