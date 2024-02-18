Сахалинские рыбаки отправились в незапланированный круиз по Охотскому морю на льдине
МЧС: Льдина с 14 рыбаками откололась на юге Сахалина
Спасательная операция на Сахалине. Обложка © t.me / МЧС Сахалинской области
Огромная льдина с рыбаками откололась вблизи села Стародубское на юге Сахалина. Вызволять удильщиков из беды будут спасатели на аэролодках и снегоходах, сообщили в региональном управлении МЧС.
Об отправке местных жителей в незапланированный круиз по Охотскому морю стало известно ранним утром 18 февраля. Всего за ними выдвинулись десять сотрудников МЧС.
"По предварительной информации, на льду находятся рыбаки в количестве 14 человек", — уточнили в ведомстве.
Похожий случай на днях произошёл во Владивостоке, где в плену стихии оказались пятеро подростков. К счастью, школьники смогли самостоятельно выбраться из западни.