Школьники оказались отрезанными от берега на льду в акватории Владивостока
Льдину с группой школьников уносит от берега во Владивостоке
Группу школьников на льдине уносит от берега во Владивостоке. Обложка © t.me / Город В | Владивосток
Группа школьников на льдине оказалась отрезанной от берега во Владивостоке в акватории Спортивной гавани. В настоящее время к ним едут спасатели. Об этом сообщили в администрации города.
Группу школьников на льдине уносит от берега во Владивостоке. Видео © t.me / Город В | Владивосток
В Сети появилось видео, на котором пятеро подростков находятся на льду в акватории у набережной Владивостока. Вокруг них — движущиеся льдины и открытая вода. На место инцидента направлена ВГПСС, туда также выехал заместитель главы города Дмитрий Свитайло.
"Поступило сообщение о нахождении группы школьников на льдине в акватории Спортивной гавани. Направлена Владивостокская городская поисково-спасательная служба", — указано в сообщении.
По информации Приморского гидрометцентра, во Владивостоке температура воздуха повысилась до плюс пяти градусов, а также фиксируется умеренный ветер — эти факторы повлияли на лёд в Уссурийском заливе. Плавучий лёд сейчас дрейфует в открытую часть залива Петра Великого.
А ранее Life.ru писал, что в Иркутской области два автомобиля выехали на лёд Байкала и провалились в трещину. Это произошло в трёх километрах от берега. Сразу после этого водители скрылись с места ЧП.