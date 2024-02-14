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14 февраля, 07:19

Школьники оказались отрезанными от берега на льду в акватории Владивостока

Льдину с группой школьников уносит от берега во Владивостоке

Группу школьников на льдине уносит от берега во Владивостоке. Обложка © t.me / Город В | Владивосток

Группу школьников на льдине уносит от берега во Владивостоке. Обложка © t.me / Город В | Владивосток

Группа школьников на льдине оказалась отрезанной от берега во Владивостоке в акватории Спортивной гавани. В настоящее время к ним едут спасатели. Об этом сообщили в администрации города.

Группу школьников на льдине уносит от берега во Владивостоке. Видео © t.me / Город В | Владивосток

В Сети появилось видео, на котором пятеро подростков находятся на льду в акватории у набережной Владивостока. Вокруг них — движущиеся льдины и открытая вода. На место инцидента направлена ВГПСС, туда также выехал заместитель главы города Дмитрий Свитайло.

"Поступило сообщение о нахождении группы школьников на льдине в акватории Спортивной гавани. Направлена Владивостокская городская поисково-спасательная служба", — указано в сообщении.

По информации Приморского гидрометцентра, во Владивостоке температура воздуха повысилась до плюс пяти градусов, а также фиксируется умеренный ветер — эти факторы повлияли на лёд в Уссурийском заливе. Плавучий лёд сейчас дрейфует в открытую часть залива Петра Великого.

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А ранее Life.ru писал, что в Иркутской области два автомобиля выехали на лёд Байкала и провалились в трещину. Это произошло в трёх километрах от берега. Сразу после этого водители скрылись с места ЧП.

Дарья Нарыкова
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