Во Владивостоке застрявшие на льдине школьники смогли спастись сами 14 февраля, 08:11 Группа школьников на льдине во Владивостоке. Обложка © t.me / Город В | Владивосток

Группа школьников, которая забралась на льдину и оказалась отрезанной от берега в акватории Спортивной гавани во Владивостоке, сама выбралась на сушу. Сейчас к ним едут спасатели. Об этом сообщил замглавы администрации Дмитрий Свитайло.

Группа школьников на льдине во Владивостоке. Видео © t.me / Город В | Владивосток

"Детей на льдине обнаружено не было... Со слов очевидцев, дети самостоятельно покинули лёд", — сказал Свитайло.

Напомним, что температура воздуха во Владивостоке повысилась до +5 градусов, также фиксируется умеренный ветер — эти факторы повлияли на разрушение льда в Уссурийском заливе. Спасатели уже оповестили рыбаков и всех находящихся на акватории об опасности.

Авторы Александра Вишнякова