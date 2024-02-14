Во Владивостоке застрявшие на льдине школьники смогли спастись сами
Группа школьников на льдине во Владивостоке. Обложка © t.me / Город В | Владивосток
Группа школьников, которая забралась на льдину и оказалась отрезанной от берега в акватории Спортивной гавани во Владивостоке, сама выбралась на сушу. Сейчас к ним едут спасатели. Об этом сообщил замглавы администрации Дмитрий Свитайло.
Группа школьников на льдине во Владивостоке. Видео © t.me / Город В | Владивосток
"Детей на льдине обнаружено не было... Со слов очевидцев, дети самостоятельно покинули лёд", — сказал Свитайло.
Напомним, что температура воздуха во Владивостоке повысилась до +5 градусов, также фиксируется умеренный ветер — эти факторы повлияли на разрушение льда в Уссурийском заливе. Спасатели уже оповестили рыбаков и всех находящихся на акватории об опасности.