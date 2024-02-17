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17 февраля, 19:31

В Тверской области сотрудники МЧС спасли провалившегося под лёд лося

Сотрудники МЧС помогли лосю выбраться из озера. Фото © t.me / МЧС России

Сотрудники МЧС помогли лосю выбраться из озера. Фото © t.me / МЧС России

В Тверской области на озере Плоское лось и лосёнок провалились под лёд. Специалисты МЧС прибыли на место, чтобы помочь животным. Об этом сообщает телеграм-канал пресс-службы МЧС России.

Специалисты помогают лосю выбраться из озера. Видео © t.me / МЧС России

С помощью бензопилы и топора спасателям удалось прорубить лёд. Затем они верёвками привязали парнокопытных и вытащили их из озера. К сожалению, лосёнок погиб. Лося, которого удалось спасти, на месте осмотрел егерь. К счастью, сохатый оказался в порядке. После этого животное поспешило в лес.

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Ранее в Петербурге на мусорном заводе достали собаку из кучи отходов за минуту до включения измельчителя. Сотрудники заметили странное шевеление в мусорных дюнах и нашли там пса. Его мог прихватить с собой один из мусоровозов, которые опустошают баки во дворах.

Владимир Озеров
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