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18 февраля, 04:41

Все 82 рыбака спасли на Сахалине с оторвавшейся льдины

На Сахалине завершена операция МЧС РФ по спасению рыбаков с оторвавшейся льдины

На Сахалине завершена операция по спасению рыбаков с отколовшейся льдины в районе села Стародубское в Охотском море. Об этом сообщило МЧС России.

Операция МЧС РФ по спасению рыбаков с оторвавшейся льдины. Видео © Telegram / МЧС России

"Эвакуировано и доставлено на берег 82 человека. Пострадавших нет", — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Льдину шириной 50 метров отнесло на километр от берега. Любителей рыбалки вызволяли на лодках, также был задействован вертолёт. Всего к спасательным работам было привлечено 14 специалистов и восемь единиц техники.

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Ранее Life.ru сообщал, что огромная льдина с рыбаками откололась вблизи села Стародубское на юге Сахалина. В МЧС по Сахалинской области рассказали, что в рамках первичных мероприятий с дрейфующей льдины удалось вызволить 21 рыбака. За остальными вылетел вертолёт Ми-8.

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Кадр из видео Telegram / МЧС России

Лариса Сафронова
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