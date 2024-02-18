Все 82 рыбака спасли на Сахалине с оторвавшейся льдины
На Сахалине завершена операция МЧС РФ по спасению рыбаков с оторвавшейся льдины
На Сахалине завершена операция по спасению рыбаков с отколовшейся льдины в районе села Стародубское в Охотском море. Об этом сообщило МЧС России.
Операция МЧС РФ по спасению рыбаков с оторвавшейся льдины. Видео © Telegram / МЧС России
"Эвакуировано и доставлено на берег 82 человека. Пострадавших нет", — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
Льдину шириной 50 метров отнесло на километр от берега. Любителей рыбалки вызволяли на лодках, также был задействован вертолёт. Всего к спасательным работам было привлечено 14 специалистов и восемь единиц техники.
Ранее Life.ru сообщал, что огромная льдина с рыбаками откололась вблизи села Стародубское на юге Сахалина. В МЧС по Сахалинской области рассказали, что в рамках первичных мероприятий с дрейфующей льдины удалось вызволить 21 рыбака. За остальными вылетел вертолёт Ми-8.
Кадр из видео Telegram / МЧС России