Все 82 рыбака спасли на Сахалине с оторвавшейся льдины

На Сахалине завершена операция по спасению рыбаков с отколовшейся льдины в районе села Стародубское в Охотском море. Об этом сообщило МЧС России.

Операция МЧС РФ по спасению рыбаков с оторвавшейся льдины. Видео © Telegram / МЧС России

"Эвакуировано и доставлено на берег 82 человека. Пострадавших нет", — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.