Появились данные о судьбе пропавших под лавиной на Камчатке туристов

По предварительным сведениям, двое пропавших на Камчатке туристов мертвы. Речь идёт о 20-летнем Глебе Пылёве и 45-летней Татьяне Некрасовой, пишет Mash.

Участники первой туристической группы сняли видео из салона автобуса за несколько часов до того, как попадут под лавину в горах. Видео © Telegram / Руководитель группы Алексей Чепуштанов

Участники первой туристической группы сняли видео в автобусе перед поездкой. На записанных в салоне кадрах можно услышать заливистый смех и радостный возглас: "И мы счастливы!"

По сведениям телеграм-канала, в поход вышли 10 человек, а не 11, как сообщалось ранее. В последний момент от участия отказалась Елена Айкина, проходившая обучение на инструктора. Туристов предупредили об опасности схода лавин, также они были в курсе о том, что в последние четыре дня шёл обильный снегопад, но решили не переносить экспедицию.

Туристы вышли в путь 17 марта, сделали ночёвку на реке и к сегодняшнему вечеру должны были выйти к горячим источникам. Лавина накрыла их на Красноармейском перевале и снесла вниз по склону. Руководитель группы Алексей Чепуштанов в последний раз связывался по спутниковой связи с МЧС в четыре часа по местному времени. Все инструкторы состояли в клубе знаменитого путешественника Глеба Травина.