Шансы были: Названы роковые ошибки погибших под лавиной туристов на Камчатке
Юрист Качанова: Организаторам смертельного восхождения на Камчатке грозит срок
Организаторы экстремальной альпинистской вылазки на камчатский перевал Красноармейский, жертвами которой из-за схода лавины стали двое туристов, могут стать фигурантами уголовного дела. Такой сценарий допустила юрист Людмила Качанова.
Эксперт напомнила, что в начале марта краевое управление МЧС предупреждало любителей активного отдыха об опасности покорения горных вершин в ближайшее время. Однако группа всё равно была направлена на гребень.
"Здесь есть признаки статьи 238 УК РФ "Оказание услуг несоответствующего качества, которые повлекли за собой по неосторожности гибель двух и более человек", за это предусматривается от шести до десяти лет лишения свободы", — поделилась юрист с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
Ещё одна собеседница портала, координатор поисково-спасательного отряда "Лиза алерт" Екатерина Гогина, перечислила ошибки ски-альпинистов, которые стоили двоим из них жизни. По её словам, туристам следовало детально проинформировать МЧС о маршруте, скорости движения и остановках, а также постоянно держать связь со спасателями по спутниковому телефону.
"В лавине тоже, конечно, можно выжить. Если знать, как группироваться, то шансы есть. Для облегчения поиска спасательным службам в горах обязательно нужно одеваться в природной среде в яркую одежду, чтобы легче было её увидеть с вертолёта. Нужно брать с собой мобильный телефон, бипер, который поможет определить местоположение, а также свисток, чтобы привлекать внимание, и сигнальную ракету", — перечислила Гогина.
Лавина накрыла группу из 11 туристов 18 марта. Девятерым альпинистам удалось выжить, ещё двое скончались. Тело первой жертвы стихии, 44-летней женщины, покорители снежных вершин нашли сами, а вот второго погибшего в лице 19-летнего парня пришлось искать спасателям. К настоящему моменту все альпинисты эвакуированы.
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