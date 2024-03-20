Шансы были: Названы роковые ошибки погибших под лавиной туристов на Камчатке

Организаторы экстремальной альпинистской вылазки на камчатский перевал Красноармейский, жертвами которой из-за схода лавины стали двое туристов, могут стать фигурантами уголовного дела. Такой сценарий допустила юрист Людмила Качанова.

Эксперт напомнила, что в начале марта краевое управление МЧС предупреждало любителей активного отдыха об опасности покорения горных вершин в ближайшее время. Однако группа всё равно была направлена на гребень.

"Здесь есть признаки статьи 238 УК РФ "Оказание услуг несоответствующего качества, которые повлекли за собой по неосторожности гибель двух и более человек", за это предусматривается от шести до десяти лет лишения свободы", — поделилась юрист с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Ещё одна собеседница портала, координатор поисково-спасательного отряда "Лиза алерт" Екатерина Гогина, перечислила ошибки ски-альпинистов, которые стоили двоим из них жизни. По её словам, туристам следовало детально проинформировать МЧС о маршруте, скорости движения и остановках, а также постоянно держать связь со спасателями по спутниковому телефону.