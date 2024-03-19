Тело второго погребённого под лавиной туриста обнаружено на Камчатке

Поисково-спасательная группа МЧС РФ добралась до перевала Красноармейского на Камчатке, где днём ранее лавина накрыла группу из 11 туристов. На месте трагедии было обнаружено бездыханное тело второго пропавшего альпиниста.

"К сожалению, мужчина обнаружен без чувств", — сообщила пресс-служба министерства.

Выжившие девять туристов вместе с телом ещё одной погибшей в настоящий момент спустились ниже места происшествия и разбили лагерь. Они находятся на связи со спасателями, которые решают вопрос об эвакуации альпинистов.