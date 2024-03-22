Удерживаемую в заложниках женщину спасли на Камчатке

На Камчатке сотрудники правоохранительных органов спасли женщину, которую до этого удерживали в заложниках. Как передаёт портал "41 регион", силовики завершили штурм квартиры, где удерживалась жительница Петропавловска-Камчатского.

На Камчатке спасли заложницу. Видео © VK / Новости Камчатки | 41 Регион

Очевидцы опубликовали видеозаписи с места событий. На предоставленных кадрах видно, как стражи правопорядка штурмуют квартиру, расположенную на третьем этаже в доме на Кроноцкой улице. Согласно предоставленным сведениям, женщину, которую ранее удерживали в заложниках, уже спустили по лестнице. Несмотря на это, сотрудники правоохранительных органов ещё остаются на месте инцидента.