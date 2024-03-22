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22 марта, 00:18
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Удерживаемую в заложниках женщину спасли на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском полицейские спасли удерживаемую в заложниках женщину

На Камчатке сотрудники правоохранительных органов спасли женщину, которую до этого удерживали в заложниках. Как передаёт портал "41 регион", силовики завершили штурм квартиры, где удерживалась жительница Петропавловска-Камчатского.

На Камчатке спасли заложницу. Видео © VK / Новости Камчатки | 41 Регион

Очевидцы опубликовали видеозаписи с места событий. На предоставленных кадрах видно, как стражи правопорядка штурмуют квартиру, расположенную на третьем этаже в доме на Кроноцкой улице. Согласно предоставленным сведениям, женщину, которую ранее удерживали в заложниках, уже спустили по лестнице. Несмотря на это, сотрудники правоохранительных органов ещё остаются на месте инцидента.

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Ранее Life.ru со ссылкой на местные экстренные службы писал, что в Петропавловске-Камчатском мужчина взял в заложники женщину и угрожает расправиться с ней. Сообщалось, что мотивы злоумышленника не ясны.

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VK / Новости Камчатки | 41 Регион

Алексей Соловьёв
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