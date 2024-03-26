В Подмосковье мужчина с ножом ранил троих человек в компьютерном клубе
Во Фрязине мужчина напал на посетителей компьютерного клуба, есть раненые
Неизвестный напал на компьютерный клуб в подмосковном Фрязине, пишет SHOT. Поножовщина произошла 25 марта около 22:00, когда мужчина, вооружившийся холодным оружием, подошёл ко входу и сначала напал на стоящих там мужчин.
В Московской области мужчина с ножом ранил троих человек в компьютерном клубе. Видео © SHOT
Далее он зашёл в заведение и ударил ещё двоих. По словам очевидцев, всего ранено трое. Нападавшего задержали, сейчас с ним общаются правоохранители.
Мужчина, напавший на компьютерный клуб в Подмосковье. Фото © SHOT
Ранее на Урале конфликт между посетителями ночного клуба закончился поножовщиной. Всё началось с короткого разговора, однако в какой-то момент мужчина достал лезвие и ударил им собеседника, после чего ранил ещё двоих. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело.