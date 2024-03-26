В Подмосковье мужчина с ножом ранил троих человек в компьютерном клубе

Неизвестный напал на компьютерный клуб в подмосковном Фрязине, пишет SHOT. Поножовщина произошла 25 марта около 22:00, когда мужчина, вооружившийся холодным оружием, подошёл ко входу и сначала напал на стоящих там мужчин.

В Московской области мужчина с ножом ранил троих человек в компьютерном клубе. Видео © SHOT

Далее он зашёл в заведение и ударил ещё двоих. По словам очевидцев, всего ранено трое. Нападавшего задержали, сейчас с ним общаются правоохранители.

Мужчина, напавший на компьютерный клуб в Подмосковье. Фото © SHOT