Регион

Уведомления отключены

26 марта, 06:04

В Подмосковье мужчина с ножом ранил троих человек в компьютерном клубе

Во Фрязине мужчина напал на посетителей компьютерного клуба, есть раненые

Неизвестный напал на компьютерный клуб в подмосковном Фрязине, пишет SHOT. Поножовщина произошла 25 марта около 22:00, когда мужчина, вооружившийся холодным оружием, подошёл ко входу и сначала напал на стоящих там мужчин.

В Московской области мужчина с ножом ранил троих человек в компьютерном клубе. Видео © SHOT

Далее он зашёл в заведение и ударил ещё двоих. По словам очевидцев, всего ранено трое. Нападавшего задержали, сейчас с ним общаются правоохранители.

Мужчина, напавший на компьютерный клуб в Подмосковье. Фото © SHOT

Мужчина, напавший на компьютерный клуб в Подмосковье. Фото © SHOT

"Он достаёт пистолет!": Смертельная битва цветочников-амбалов перед 8 Марта чуть не вылилась в перестрелку
"Он достаёт пистолет!": Смертельная битва цветочников-амбалов перед 8 Марта чуть не вылилась в перестрелку

Ранее на Урале конфликт между посетителями ночного клуба закончился поножовщиной. Всё началось с короткого разговора, однако в какой-то момент мужчина достал лезвие и ударил им собеседника, после чего ранил ещё двоих. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров