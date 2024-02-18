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Ссора мужчин в ночном клубе на Урале закончилась кровавой поножовщиной и комой

Полиция задержала пермяка за драку с ножом в клубе Merlion в Красноуральске

18 февраля, 14:15
В Красноуральске мужчина ударил ножом посетителя клуба. Видео © VK / ЧП Урал

В Красноуральске мужчина ударил ножом посетителя клуба. Видео © VK / ЧП Урал

В Свердловской области мужчина ударил ножом посетителя ночного клуба, вступив с ним сначала в словесный конфликт. Пострадавший в состоянии комы попал в реанимацию. Об этом пишет SHOT.

В Красноуральске мужчина ударил ножом посетителя клуба. Видео © VK / ЧП Урал

26-летний мужчина работает монтажником и приехал в Красноуральск из Пермского края ради заработка. В ночь на 17 февраля он отправился в клуб Merlion. Мужчина подошёл к компании других посетителей, уже спрятав в кармане нож. После короткого разговора он ударил им собеседника, который сейчас находится в реанимации, а также успел ранить ещё двоих.

Злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Полиция выясняет обстоятельства и причины драки.

В Карелии девушка избила соседку-меломанку
В Карелии девушка избила соседку-меломанку

Ранее сообщалось, что блогера, рэпера и бойца поп-ММА Корнея Тарасова задержали в Петербурге за драку на Лиговском проспекте. От его действий пострадал 18-летний парень. По его словам, Тарасов первый начал агрессивно себя вести.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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