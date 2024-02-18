Ссора мужчин в ночном клубе на Урале закончилась кровавой поножовщиной и комой

В Свердловской области мужчина ударил ножом посетителя ночного клуба, вступив с ним сначала в словесный конфликт. Пострадавший в состоянии комы попал в реанимацию. Об этом пишет SHOT.

26-летний мужчина работает монтажником и приехал в Красноуральск из Пермского края ради заработка. В ночь на 17 февраля он отправился в клуб Merlion. Мужчина подошёл к компании других посетителей, уже спрятав в кармане нож. После короткого разговора он ударил им собеседника, который сейчас находится в реанимации, а также успел ранить ещё двоих.