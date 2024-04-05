"Сильно повезло": Раненого мурманского губернатора Чибиса спасло чудо

По словам медика, чиновнику крупно повезло. Нож прошёл рядом с самой крупной артерией, не поранив её.

"Состояние тяжёлое, в реанимации. На самом деле ему сильно повезло, что не была задета аорта. Дальше лечение будет проходить в реанимации", — рассказал Ширяев.