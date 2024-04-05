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4 апреля, 22:01

"Сильно повезло": Раненого мурманского губернатора Чибиса спасло чудо

Главврач назвал состояние раненого губернатора Чибиса тяжёлым

Пострадавший в результате нападения губернатор Мурманской области Андрей Чибис находится в тяжёлом состоянии. Такими подробностями поделился главврач Апатитско-Кировской ЦРБ Юрий Ширяев.

По словам медика, чиновнику крупно повезло. Нож прошёл рядом с самой крупной артерией, не поранив её.

"Состояние тяжёлое, в реанимации. На самом деле ему сильно повезло, что не была задета аорта. Дальше лечение будет проходить в реанимации", — рассказал Ширяев.

Главный врач больницы — о состоянии раненого губернатора Андрея Чибиса. Видео © t.me / Оперштаб Мурманск

Пресс-служба губернатора: Угрозы жизни для Андрея Чибиса нет
Пресс-служба губернатора: Угрозы жизни для Андрея Чибиса нет

Неизвестный ударил Чибиса ножом на выходе из ДК "Строитель" в Апатитах 4 апреля. Злоумышленник задержан, им оказался 42-летний местный житель, который пожаловался на голоса в голове. Подробности происшествия выясняются.

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Telegram / Губернатор Чибис

Илья Пушкарев
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