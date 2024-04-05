Регион

Уведомления отключены

4 апреля, 21:26

На главу Мурманской области Чибиса напал местный житель с голосами в голове

Напавший на главу Мурманской области Андрея Чибиса 42-летний Александр Б. Обложка © Telegram / SHOT

Напавший на главу Мурманской области Андрея Чибиса 42-летний Александр Б. Обложка © Telegram / SHOT

Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса совершил местный житель — 42-летний Александр Б. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Агрессора с ножом, обезвреженного находившимся рядом сотрудником Росгвардии, сейчас допрашивают следователи. По информации местного управления СК, мужчина был ранен при задержании. Сейчас его мотивы выясняются. По данным телеграм-канала, преступник утверждает, что на произошедшее его толкнули голоса в голове.

Глава региона по-прежнему находится в операционной, сейчас он под анестезией.

Пресс-служба губернатора: Угрозы жизни для Андрея Чибиса нет
Пресс-служба губернатора: Угрозы жизни для Андрея Чибиса нет

Напомним, губернатор Мурманской области Андрей Чибис был госпитализирован после встречи с жителями Апатитов в местном ДК "Строитель". Неизвестный мужчина напал на чиновника с ножом, когда тот покидал здание. Удар пришёлся в живот.

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Мурманская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров