Пресс-служба губернатора: Угрозы жизни для Андрея Чибиса нет

Пресс-служба губернатора Мурманской области Андрея Чибиса рассказала о состоянии чиновника после нападения в Апатитах. Сейчас его жизни ничто не угрожает, сообщили ТАСС в аппарате главы региона.

Также в Сети появились кадры с выступлением губернатора незадолго до получения ножевого ранения. На записи Чибис позитивно общается с горожанами, интересуясь их настроением. Само нападение в объективы камер не попало.

Встреча Андрея Чибиса с жителями Апатитов, после которой губернатор был ранен. Видео © VK / "Мурманск ДТП-ЧП"