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4 апреля, 21:06

Пресс-служба губернатора: Угрозы жизни для Андрея Чибиса нет

Пресс-служба губернатора Мурманской области Андрея Чибиса рассказала о состоянии чиновника после нападения в Апатитах. Сейчас его жизни ничто не угрожает, сообщили ТАСС в аппарате главы региона.

Также в Сети появились кадры с выступлением губернатора незадолго до получения ножевого ранения. На записи Чибис позитивно общается с горожанами, интересуясь их настроением. Само нападение в объективы камер не попало.

Встреча Андрея Чибиса с жителями Апатитов, после которой губернатор был ранен. Видео © VK / "Мурманск ДТП-ЧП"

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ранен после нападения
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ранен после нападения

Напомним, что неизвестный атаковал Андрея Чибиса, когда тот покидал здание ДК, где проходила встреча. Чиновника госпитализировали с ранением живота. Преступник задержан на месте происшествия, с ним работают правоохранители.

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Telegram / Губернатор Чибис

Илья Пушкарев
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