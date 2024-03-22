В Польше неадекват поджёг спавшего на остановке мужчину и остался смотреть, как он горит

По данным портала, к убийству причастен 33-летний мужчина. О случившемся полиции рассказала местная жительница, которая наблюдала за всем через окно. Журналисты отмечают, что преступник смотрел, как горит его жертва. Теперь ему грозит минимум 15 лет лишения свободы. Не исключено, что мужчина получит пожизненное.