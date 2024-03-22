В Польше неадекват поджёг спавшего на остановке мужчину и остался смотреть, как он горит
В Польше мужчина умер после того, как его спящим подожгли на остановке
Житель польского города Лодзь ночью поджёг спавшего на остановке мужчину. От полученных ожогов тот умер, подозреваемый уже задержан, сообщает Super Express.
В Польше неадекват поджёг спавшего на остановке мужчину. Видео © Super Express
По данным портала, к убийству причастен 33-летний мужчина. О случившемся полиции рассказала местная жительница, которая наблюдала за всем через окно. Журналисты отмечают, что преступник смотрел, как горит его жертва. Теперь ему грозит минимум 15 лет лишения свободы. Не исключено, что мужчина получит пожизненное.
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