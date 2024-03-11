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10 марта, 21:35

В Молдавии больной шизофренией прихожанин зарезал настоятеля монастыря

Полиция: В Молдавии прихожанин зарезал настоятеля монастыря "Покров Богородицы"

В Молдавии мужчина напал с ножом на настоятеля православного монастыря "Покров Богородицы" в Сорокском районе. Священнослужителя госпитализировали, но не спасли: он скончался от множественных ран, рассказала журналистам официальный представитель инспектората полиции Сорокского района Светлана Талпэ.

"Инцидент произошёл в воскресенье утром, архимандрита Иеронима нашли лежавшим в луже крови на территории монастыря "Покров Богородицы" в Косэуцах Сорокского района. Нападение совершил местный житель, он нанёс своей жертве несколько ударов ножом в спину и шею. Архимандрита в тяжёлом состоянии доставили в районную больницу, где он скончался", — пояснила Талпэ.

В полиции подчеркнули, что нападавшим оказался 26-летний прихожанин, который страдал шизофренией. Его тело позже обнаружили в лесу. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

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Shutterstock / FOTODOM

Анатолий Симоненко
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