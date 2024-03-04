Мигрант, зарезавший школьницу в Новосибирске, отправится в колонию строгого режима на 15 лет

Советский районный суд Новосибирска вынес приговор по громкому делу Хушнуда Хамроева, который летом 2022 года прямо на улице жестоко убил 17-летнюю девушку. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона. Страшная расправа была запечатлена видеорегистратором. Предупреждаем: видео не для слабонервных.

Момент убийства 17-летней девушки в Новосибирске. Видео © VK / "LiveCorr - делайте новости вместе с нами"

"Хамроев признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений и ему назначено наказание в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима... Приговор не вступил в законную силу", — говорится в сообщении.

Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевших по делу, взыскав в гражданина Таджикистана материальный ущерб в размере — 400 тысяч рублей. Кроме того, он должен будет возместить моральный вред в размере 2,5 миллиона рублей, информирует kp.ru.