Мигрант, зарезавший школьницу в Новосибирске, отправится в колонию строгого режима на 15 лет
В Новосибирске суд приговорил мигранта к 15,5 годам за убийство школьницы
Хушнуд Хамроев. Обложка © kp.ru / Мария Новикова
Советский районный суд Новосибирска вынес приговор по громкому делу Хушнуда Хамроева, который летом 2022 года прямо на улице жестоко убил 17-летнюю девушку. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона. Страшная расправа была запечатлена видеорегистратором. Предупреждаем: видео не для слабонервных.
Момент убийства 17-летней девушки в Новосибирске. Видео © VK / "LiveCorr - делайте новости вместе с нами"
"Хамроев признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений и ему назначено наказание в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима... Приговор не вступил в законную силу", — говорится в сообщении.
Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевших по делу, взыскав в гражданина Таджикистана материальный ущерб в размере — 400 тысяч рублей. Кроме того, он должен будет возместить моральный вред в размере 2,5 миллиона рублей, информирует kp.ru.
Напомним, что Хушнуд Хамроев состоял в отношениях с 17-летней жительницей Новосибирска. Девушка пыталась бросить приезжего, однако тот преследовал её и просил прощения. История получила трагический финал 26 июля 2022 года: Хамроев, вооружившись ножом, напал на школьницу, нанеся ей 17 ударов. Девушка скончалась. Преступник пытался покинуть Россию, но был задержан. Свои действия он объяснил ревностью. Выяснилось, что мать убитой не раз жаловалась в полицию на действия Хамроева, но в полиции бездействовали. Против правоохранителей, допустивших трагедию, также завели уголовное дело о халатности.