Ослеплённый ревностью инспектор ДПС чуть не убил коллегу в его день рождения

На Ставрополье ревнивый инспектор ДПС чуть не убил сослуживца прямо в его день рождения. По данным SHOT, волю чувствам дал 22-летний лейтенант Алексей М., который уже давно подозревал свою девушку в измене. Разлучником, по мнению правоохранителя, является его коллега — младший лейтенант внутренней службы.

В минувшую среду, 28 февраля, тот отмечал своё 23-летие и даже не подозревал, что этот праздник запомнится ему на всю жизнь. В девятом часу вечера Алексей решил побыть незваным гостем и заявился на мероприятие, где немедленно начал оскорблять младшего лейтенанта. Между ними сразу завязалась драка, в ходе которой ревнивец схватил со стола бутылку и разбил её о голову оппонента.

Пострадавшего госпитализировали с резаными ранами лица, шеи и ушей. Алексея быстро задержали, возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Лейтенанту грозит до 15 лет лишения свободы.