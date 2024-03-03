После публикации Life.ru о нападении школьника с гантелью на друга завели дело

После публикации Life.ru о нападении семиклассника с гантелью и ножом на друга в Талдомском городском округе Подмосковья возбудили уголовное дело. Ход расследования находится на контроле председателя СК России Александра Бастрыкина, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

Ранее Life.ru писал, что 13-летний подросток из деревни Доброволец приревновал подружку к однокласснику, после чего набросился на него с гантелью и порезал ножом. Врачи диагностировали у пострадавшего поверхностные раны груди, спины и голени. Все ранения непроникающие. Примечательно, что до инцидента мальчики дружили, ходили друг к другу в гости и на дни рождения.