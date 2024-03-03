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3 марта, 08:57

После публикации Life.ru о нападении школьника с гантелью на друга завели дело

В Подмосковье завели дело после нападения школьника с гантелью и ножом на друга

После публикации Life.ru о нападении семиклассника с гантелью и ножом на друга в Талдомском городском округе Подмосковья возбудили уголовное дело. Ход расследования находится на контроле председателя СК России Александра Бастрыкина, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

"Глава ведомства поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту причинения телесных повреждений подростку в Московской области", — отметили там.

Ранее Life.ru писал, что 13-летний подросток из деревни Доброволец приревновал подружку к однокласснику, после чего набросился на него с гантелью и порезал ножом. Врачи диагностировали у пострадавшего поверхностные раны груди, спины и голени. Все ранения непроникающие. Примечательно, что до инцидента мальчики дружили, ходили друг к другу в гости и на дни рождения.

В Кисловодске подросток-детдомовец вонзил нож в грудь сверстнику
В Кисловодске подросток-детдомовец вонзил нож в грудь сверстнику
Обложка ©

Пресс-служба СК России

Наталья Исакова
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