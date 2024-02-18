В Кисловодске подросток-детдомовец вонзил нож в грудь сверстнику В Кисловодске детдомовец с судимостью ударил ножом подростка из неприязни 18 февраля, 08:26 В Кисловодске детдомовец напал с ножом на подростка. Обложка © Shutterstock

В Кисловодске подросток из детского дома напал с ножом на своего приятеля во время ссоры, пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии. Об этом пишет СУ по Ставропольскому краю.

"Вечером 17 февраля текущего года в Кисловодске между двумя подростками на почве ревности произошёл конфликт. В ходе разбирательств один из несовершеннолетних, воспитанник детского дома, нанёс оппоненту один удар ножом в грудь", — уточнили в ведомстве.

Как рассказал ТАСС мэр Кисловодска Евгений Моисеев, конфликт случился накануне вечером на улице Островского, рядом с детским домом. Числившийся в учреждении восьмиклассник уже имеет судимость и объясняет свой поступок личной неприязнью. Сейчас пострадавший находится в реанимации. Детдомовец задержан. Дело возбуждено по ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее сообщалось, что в петербургском Мурине мужчина отрезал ухо своему знакомому, в гостях у которого находился, а также нанёс ему удар в глаз ножом. В какой-то момент драка переместилась в подъезд, где её уже заметили соседи. Они и вызвали экстренные службы.

Авторы Татьяна Миссуми