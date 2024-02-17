Дружеские посиделки в Мурине закончились отрезанным ухом хозяина и ударом ножом в глаз

В петербургском Мурине мужчина отрезал ухо своему знакомому, в гостях у которого находился, а также нанёс ему удар в глаз ножом. Mash пишет, что нападение произошло в квартире на Воронцовском бульваре всего около пары часов назад.

25-летний молодой человек пригласил в гости знакомого, который младше его на шесть лет. По неизвестной причине между приятелями разгорелась ссора, в результате которой гость, вооружившись ножом, напал на хозяина квартиры. В какой-то момент драка переместилась в подъезд, где её уже заметили соседи. Они и вызвали экстренные службы.