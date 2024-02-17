Дружеские посиделки в Мурине закончились отрезанным ухом хозяина и ударом ножом в глаз
Mash: В Петербурге мужчина отрезал знакомому ухо и ударил ножом в глаз
Пострадавший от рук своего гостя житель Мурина. Обложка © t.me / "Mash на Мойке"
В петербургском Мурине мужчина отрезал ухо своему знакомому, в гостях у которого находился, а также нанёс ему удар в глаз ножом. Mash пишет, что нападение произошло в квартире на Воронцовском бульваре всего около пары часов назад.
25-летний молодой человек пригласил в гости знакомого, который младше его на шесть лет. По неизвестной причине между приятелями разгорелась ссора, в результате которой гость, вооружившись ножом, напал на хозяина квартиры. В какой-то момент драка переместилась в подъезд, где её уже заметили соседи. Они и вызвали экстренные службы.
А ранее Life.ru сообщал о том, как жительница Ленинградской области оторвала ухо своему соседу зубами во время конфликта, которому предшествовало распитие алкоголя. Житель расслаблялся с гостями и алкоголем, пока в дверь не постучали разгневанные соседи, живущие этажом ниже. Девушка с супругом тоже проводили вечер со спиртным, поэтому перепалка быстро переросла в потасовку.