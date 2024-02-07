Холифилд признался в любви откусившему ему ухо на ринге Майку Тайсону

Прославленный чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории Майк Тайсон встретился с американцем Эвандером Холифилдом, которому откусил часть уха во время боя 26 лет назад. Совместную фотографию с некогда заклятым соперником Тайсон опубликовал в социальной сети Instagram*.

Снимок он сопроводил подписью о том, "какой долгий путь" этим двоим пришлось пройти после боя с укусом. Холифилд прокомментировал пост признанием: "Люблю тебя, Майк".

Напомним, что эпичный поединок между Тайсоном и Холифилдом произошёл летом 1997 года. Во время схватки в третьем раунде Железный Майк вцепился зубами в правое ухо противника и выплюнул его на ринг. Позже чемпиону пришлось долгие годы расплачиваться за этот порыв. Его оштрафовали на три миллиона долларов, не считая судебных издержек, а Атлетическая комиссия штата Невада отозвала у Тайсона боксёрскую лицензию. Впрочем, в 1999 году её удалось восстановить.