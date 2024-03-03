В Подмосковье семиклассник избил друга гантелью и порезал ножом
Семиклассник из ревности избил друга гантелью и порезал ножом, инцидент произошёл в Талдомском городском округе в Подмосковье сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, 13-летний Миша позвонил однокласснику Диме (имена изменены) и позвал его на улицу. Однако во время встречи произошла перепалка, после которой Миша начал избивать друга специально взятой с собой гантелью. Затем он достал из кармана нож и стал наносить порезы. После всего агрессивный подросток отнял у парня телефон и выбросил его. Сразу после этого Миша сбежал, а пострадавшему помогли жители ближайших домов, которые сообщили о случившемся его маме и вызвали скорую.
Врачи диагностировали у парня поверхностные раны груди, спины и голени. Все ранения непроникающие.
Выяснилось, что причиной нападения стала ревность: Мише очень нравилась одна девочка, но он ранее заметил её гуляющей в компании Димы и сильно разозлился. При этом ранее ребята дружили.
Полиция проводит проверку.