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3 марта, 05:59

В Подмосковье семиклассник избил друга гантелью и порезал ножом

Семиклассник из ревности избил друга гантелью и порезал ножом, инцидент произошёл в Талдомском городском округе в Подмосковье сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 13-летний Миша позвонил однокласснику Диме (имена изменены) и позвал его на улицу. Однако во время встречи произошла перепалка, после которой Миша начал избивать друга специально взятой с собой гантелью. Затем он достал из кармана нож и стал наносить порезы. После всего агрессивный подросток отнял у парня телефон и выбросил его. Сразу после этого Миша сбежал, а пострадавшему помогли жители ближайших домов, которые сообщили о случившемся его маме и вызвали скорую.

Врачи диагностировали у парня поверхностные раны груди, спины и голени. Все ранения непроникающие.

Выяснилось, что причиной нападения стала ревность: Мише очень нравилась одна девочка, но он ранее заметил её гуляющей в компании Димы и сильно разозлился. При этом ранее ребята дружили.

Полиция проводит проверку.

Обложка ©

Freepik/yanalya

Александра Вишнякова
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